الصحة العالمية: تغيُّر المناخ صار مسألة حياة أو موت

أظهرت تقديرات نشرتها منظمة الصحة العالمية، أمس، أن التدابير المُثبتة لمكافحة تغير المناخ والتكيف مع تداعياته، من شأنها أن تمنع نحو 1.6 مليون حالة وفاة سنوياً في أنحاء العالم.

وأفادت الوكالة الأممية بأن التدابير - التي تشمل أنظمة الإنذار المبكر بالحرارة، وتوفير بنية تحتية أكثر مرونة في مجال المياه والصرف الصحي لمقاومة تغير المناخ، واستخدام طاقة منزلية أنظف، ورفع الضرائب على الوقود الأحفوري - من شأنها أن تنقذ الأرواح، إلى جانب تحقيق فوائد اقتصادية كبيرة.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن «اتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ صار مسألة حياة أو موت، ولدينا الأدوات من أجل إنقاذ الأرواح وخفض الانبعاثات وتعزيز الاقتصادات».

ولا تشمل التقديرات الآثار الناتجة عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري فحسب، بل أيضاً المخاطر الصحية المرتبطة بها، بما يشمل تلوث الهواء والأمراض المعدية.