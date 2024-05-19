«الجينز» يطل بأرجل واسعة.. ولمسة جاذبية

يتألق بنطال الجينز بأرجل واسعة في صيف 2024، ليضفي على المظهر لمسة جاذبية من ناحية، ويمنح المرأة إحساساً بالراحة من ناحية أخرى.

وذكرت مجلة «وومان» النمساوية المعنية بالموضة والجمال، أن الجينز ذا الأرجل الواسعة يمتاز بقصة ضيقة بعض الشيء عند الخصر والأرداف، بينما تتخذ قصة الأرجل شكل حرف «A».

وأضافت المجلة أن حاشية البنطال تأتي باتساع متنوع، ولكنه أكبر في كل الأحوال من اتساع أرجل الجينز بقصة Bootcut.

وعن كيفية التنسيق، أوضحت المجلة أن الجينز ذا الأرجل الواسعة يتناغم مع توب ذي قصة قصيرة.

ومن المهم أيضاً بالنسبة للمرأة قصيرة القامة اختيار حذاء مناسب، مثل حذاء ذي كعب عال ومقدمة مدببة، في حين ينبغي الابتعاد عن الأحذية المسطحة، مثل الباليرينا واللوفر والحذاء الرياضي؛ نظراً إلى أنها تجعل المرأة القصيرة تبدو أقصر قامة.