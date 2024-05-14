وصفة لتحسين المزاج ومضاد طبيعي للاكتئاب.. بنصيحة طبيب ألماني

أوصى المدير الطبي لعيادة الجمال بمدينة باد برامشتيت بألمانيا الدكتور جيرنوت لانجس بالمستحضرات المحتوية على نبتة «سانت جون» التي تعد مضاداً طبيعياً للاكتئاب؛ مشيراً إلى أن هذه المستحضرات التي لا تحتاج إلى وصفة الطبيب تساعد على تحسين المزاج، وتسهم في علاج اضطرابات القلق والتوتر واضطرابات النوم.

وأضاف أن نبتة «سانت جون» تحتوي على مواد فعالة مثل «هايبريسين» و«هايبرفورين»، والتي تؤثر بالإيجاب على الناقلات العصبية في الدماغ مثل «السيروتونين» و«الدوبامين» و«النورإبينفرين»، والتي تتمثل مهمتها في تنظيم المزاج والعواطف.

وفي المقابل، أشار الدكتور لانجس إلى أن نبتة «سانت جون» تُزيد من حساسية البشرة للضوء، ومن ثم فهي ترفع خطر الإصابة بحروق شمسية، كما أنها قد تؤدي إلى استجابات جلدية مثل الحكة والألم والحرقان.

ولتجنب ذلك، يتعين على من يتناول المستحضرات المحتوية على نبتة «سانت جون» لتحسين المزاج تطبيق كريم واق من الشمس ذي عامل حماية عال لا يقل عن 50 قبل التعرض لأشعة الشمس.