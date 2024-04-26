لمسة رقة تغلفها البهجة.. شعار فساتين الموسم

تزهو الفساتين بألوان براقة في ربيع/صيف 2024 لتنشر أجواء البهجة والمرح والانطلاق من ناحية، وتمنح المرأة إطلالة جذابة ولافتة للأنظار من ناحية أخرى.

وأوردت مجلة Instyle المعنية بالموضة والجمال أن الفساتين تتألق هذا الموسم بألوان صيفية ناعمة، مثل الأخضر الفستقي والأخضر النعناعي والخوخي والوردي والفوشيا والفانيليا والبني الناعم بلون الشوكولاتة والبيج بلون الفانيليا، لتضفي على المظهر لمسة رقة تغلفها البهجة. وعن كيفية التنسيق، أوضحت المجلة أنه يمكن تنسيق الفساتين ذات الألوان الزاهية مع صندل صيفي أنيق أو حذاء باليرينا رقيق. ولإطلالة تعكس تفرد الأسلوب، يمكن تنسيق الفساتين مع بوت الكاوبوي الجذاب. وفي المناسبات المسائية، يمكن تنسيق الفساتين ذات الألوان الزاهية مع جاكت جينز أو بليزر للحصول على إطلالة أكثر دفئاً وأناقة.