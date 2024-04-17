بعد الصدأ.. وصفة لاستعادة بريق أدوات المائدة الفضية

أفاد خبراء مركز استشارات المستهلك بولاية شمال الراين ويستفاليا في ألمانيا، بأنه يمكن استعادة بريق أدوات المائدة الفضية، التي تعرّضت للصدأ، من خلال وضعها في وعاء من الزجاج أو الخزف أو البورسلين ومبطن بالكامل برقائق الألمنيوم، ثم إضافة ملح وماء وترك الوعاء يغلي لبضع دقائق.

ونصح الخبراء بمراعاة القيام بهذه العملية في الهواء الطلق أو في غرفة جيدة التهوية، لأنه خلال هذه العملية ينتج كبريتيد الهيدروجين، الذي تنبعث منه رائحة البيض الفاسد.

وبعد ذلك، تجفف أدوات المائدة الفضية بقطعة قماش ناعمة لتستعيد بعدها بريقها ورونقها.

كما يمكن إجراء هذه العملية لاستعادة بريق الحُلي الفضية، التي لا تشتمل على أحجار.