سلاح بحجم راحة اليد.. لمحاربة التجاعيد

يعد حجر «غوا شا» سلاحاً فعّالاً لمحاربة التجاعيد، إذ يساعد على التمتع ببشرة مشدودة ووردية تنطق بالشباب والحيوية.

وأوضحت بوابة الجمال «هاوت.دي» الألمانية أن حجر «غوا شا» يُعدّ شكلاً صينياً تقليدياً لتدليك الجسم، مشيرة إلى أنه يأتي مصنوعاً من اليشم أو الكوارتز، ويمتاز بقطع في حجم راحة اليد على شكل قلب أو موجة.

وأضافت أن حجر «غوا شا» يحفّز تكوين الكولاجين، وينشّط سريان الدم ويقاوم التورمات، ما يساعد على التخلص من التجاعيد، ويمنح البشرة مظهراً مشدوداً ووردياً.

ولفتت بوابة الجمال الألمانية إلى أن حجر «غوا شا» يحقق نتائج جيدة مع التجاعيد البسيطة فقط، موضحة أن التجاعيد العميقة، يمكن التخلص منها بواسطة الحقن بالبوتوكس أو بحمض الهيالورونيك.