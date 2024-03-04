على رأسها ارتجاع حمض المعدة.. أسباب التهاب المريء

تكمن أسباب التهاب المريء - وهو التهاب يهاجم الغشاء المخاطي المبطن للمريء - في ارتجاع حمض المعدة والأمراض الالتهابية مثل التهاب الأمعاء المزمن (داء كرون) ومسببات الأمراض المختلفة مثل الفيروسات والبكتيريا والفطريات والطفيليات، وفق خبراء معهد الجودة والكفاءة الاقتصادية في القطاع الصحي بألمانيا.

وأوضح المعهد أن بعض الأدوية قد تتسبب في التهاب المريء مثل مسكنات الألم، كما أن العلاج الإشعاعي للسرطان قد يؤدي إلى ذلك أيضاً.

وقد يرجع التهاب المريء أيضاً إلى الحروق الكيميائية، التي تحدث مثلاً بسبب ابتلاع بطاريات.

وفي بعض الحالات يهاجم الجهاز المناعي الغشاء المخاطي المبطن للمريء ويتسبب في تهيجه والتهابه.

وتتمثل أعراض التهاب المريء في صعوبات البلع والشعور بوجود جسم غريب في الحلق وإحساس بالحرقان خلف عظمة الصدر، إضافة إلى فقدان الشهية والغثيان والقيء.

وأضاف المعهد أن علاج التهاب المريء يتوقف على السبب، الذي يرجع إليه، مشيراً إلى أنه يمكن تخفيف المتاعب من خلال التوقف عن التدخين، والتقليل من المشروبات المحتوية على الكافيين مثل الشاي الأسود والقهوة، وكذلك الابتعاد عن الأطعمة الدهنية أو الحمضية أو الحارة، إضافة إلى إنقاص الوزن.

• علاج التهاب المريء يتوقف على السبب، الذي يرجع إليه.