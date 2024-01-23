«إتش أند إم» تسحب إعلاناً «غير لائق» وتعتذر.. ومنتقدون: كيف تمت الموافقة عليه أصلاً؟

أعلنت شركة «إتش أند إم» السويدية العملاقة للملابس، اليوم الثلاثاء، أنها سحبت إعلاناً عن ملابس مدرسية للفتيات قال منتقدوه إنّه ذو طابع «غير لائق».

وأُطلقت الحملة الإعلانية في أستراليا وتضمنت فتاتين صغيرتين ترتديان زياً مدرسياً مع بروز عبارة «لجعلهنّ جميلات في أسلوب إتش أند إم الخاص بالعودة إلى المدرسة».

وسخر مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي من الشركة بسبب هذا الإعلان الذي أقدمت «إتش أند إم» على إزالته.

وقال ناطق باسم الشركة لـ«وكالة فرانس برس» «لقد سحبنا الإعلان. ونأسف بشدة على الإساءة التي تسبب بها، وننظر في كيفية طرح إعلاناتنا مستقبلاً».

وكانت الكاتبة الأسترالية ميليندا تانكارد ريست من بين أوائل من انتقدوا الإعلان، مشيرة إلى أنه لا توجد تلميذة صغيرة ترغب في «لفت الأنظار» بمظهرها.

وتساءل أحد المستخدمين عبر موقع «مامزنت» المتخصص في التربية، كيف تمت الموافقة على الإعلان أصلاً. وقال «لقد أُزيل، لكن لماذا لم تتم ملاحظة هذه الأمور؟ ما هي الأفكار التي تولّد هكذا إعلانات؟».