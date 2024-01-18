علامات في الأظافر قد تنذر بمشكلة صحية

تعد أخاديد الأظافر خطوطاً تظهر في الأظافر بشكل رأسي أو أفقي لأسباب عديدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير.

وأوضحت مجلة Stylebook المعنية بالموضة والجمال أن الأخاديد الرأسية أو الطولية تعد شائعة لدى كبار السن؛ وغالباً ما ترجع إلى التقدم في العمر بسبب بطء معدل دوران الخلايا.

وتستلزم الأخاديد الرأسية تستلزم استشارة الطبيب إذا كانت مصحوبة بتغيرات أخرى على الظفر مثل التقصف والتفتت والشكل المقعر أو شكل الملعقة؛ إذ قد تشير حينئذ إلى مشكلة صحية مثل فقر الدم الناجم عن نقص الحديد أو المرض المعروف باسم «ضمور العشرين ظفر».

وأضافت المجلة أن الأخاديد الأفقية أو العرضية غالباً ما تشير إلى مشكلة صحية مثل نقص الزنك ومرض السكري غير المعالج وأمراض الجهاز التنفسي والنكاف، كما أنها قد تحدث بسبب الخضوع للعلاج الكيميائي.

وبشكل عام، ينبغي استشارة الطبيب عند ملاحظة تغيرات تحت الأظافر باللون البني الداكن أو الأسود أو الأحمر على الرغم من عدم تعرض الظفر لصدمات؛ إذ قد تنذر هذه التغيرات اللونية بالإصابة بمرض خطير مثل التهاب الشغاف (التهاب البطانة الداخلية للقلب) أو ورم خبيث.