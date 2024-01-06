«هزار» تكشف عن مجموعة أزيائها لعرائس

كشفت «هزار لتصميم الأزياء» عن مجموعتها لعام 2024، حيث تعرض فساتين الزفاف المنفوخة، وقصات حورية البحر الأنيقة، والقصات الجذابة التي تبرز جمال المرأة. وتتميز أيضاً بقصات العنق الكلاسيكية مثل التصاميم على شكل قلب، والأكتاف المكشوفة، والتصاميم من دون حمالات، بتفاصيل معاصرة جذابة مختلفة ومرحة في قصات وأشكال الأكمام والتنانير.

تصاميم حصرية للعرائس

هذا الموسم، تعد «هزار لتصميم الأزياء» بمجموعة مرحة ورائعة من القطع المتميزة، تجمع المجموعة بين الراحة والأناقة، وتجسد البساطة وكذلك التميز في التصميم، ما يوفر للعرائس تجربة ساحرة في يومهن الخاص.

الإلهام للمجموعة

مستوحاة من جمال ساكورا المزهر، الذي يرمز إلى الوعد بالحياة الجديدة والحيوية، وتروي مجموعة 2024 القصة الساحرة لتفتح أزهار الكرز، منذ بداياتها النابضة بالحياة، كذلك تنتقل المجموعة بسلاسة لترمز للجمال.

الهادئ لموسم الخريف

ومن خلال التقاط الرقي في التصميم المعاصر، تفتتح مجموعة «هزار لتصميم الأزياء» لعام 2024 فصلاً جديداً في تراثها الشهير، بفضل البراعة الفنية التي لا مثيل لها والأناقة الراقية، يعكس كل فستان مصنوع بعناية تفاني «هزار» في ابتكار روائع خالدة، وتدعو هذه المجموعة العرائس إلى الانغماس في سيمفونية من الجمال لا مثيل لها، ما يضمن أن يكون يوم زفافهن مثالياً مع الجاذبية الأبدية لحرفية «هزار لتصميم الأزياء» التي لا مثيل لها.

رحلة عبر الأناقة المزهرة والرفاهية النابضة بالحياة.

الفساتين تتميز بقصات العنق الكلاسيكية وبتفاصيل معاصرة جذابة مختلفة ومرحة.