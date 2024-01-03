اللون الأصفر لأظافر القدم قد ينذر بمشكلة صحية

أفاد معهد الجودة والكفاءة الاقتصادية في القطاع الصحي في ألمانيا، بأن اللون الأصفر لأظافر القدم ليس سيّئ المظهر فحسب، بل قد ينذر بمشكلة صحية أيضاً.

وأضاف أن اللون الأصفر لأظافر القدم له أسباب عدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير، موضحاً أنه غالباً ما يرجع لدى النساء إلى التصبغ اللوني بفعل ترسب لون طلاء الأظافر في الأظافر.

كما قد يرجع إلى تعرض القدم لارتطام أو بسبب ارتداء أحذية ضيقة.

كما قد يشير اللون الأصفر إلى الإصابة بفطريات القدم، وهو ما يمكن الاستدلال عليه من خلال زيادة سُمك الأظافر وتشققها وتقصفها.

وإضافة إلى ذلك، يمكن أن ينذر اللون الأصفر لأظافر القدم بالإصابة بأمراض خطيرة مثل أمراض القلب وأمراض الكبد وأمراض الكلى والتقلبات الهرمونية والصدفية، إضافة إلى التدخين وشرب الكحوليات.

وأشار المعهد الألماني إلى أنه يتم علاج اللون الأصفر لأظافر القدم تبعاً للسبب؛ إذ يمكن مثلاً مواجهة التصبغ اللوني من خلال بعض الوصفات المنزلية مثل عصير الليمون أو مسحوق الخبز لما يتمتعان به من تأثير مُبيّض. ويمكن علاج فطريات الأقدام بواسطة الأدوية المضادة للفطريات. أما إذا كان السبب يرجع إلى أحد الأمراض، فيتم علاج المرض أولاً ليزول بعدها اللون الأصفر.

• غالباً ما يرجع هذا اللون لدى النساء إلى التصبغ اللوني بفعل ترسّب لون طلاء الأظافر.