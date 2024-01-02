«خاتم سحري» يقيس الضغط وضربات القلب ووظائف صحية بالجملة.. كم يبلغ سعره؟

كشفت شركة «كوسبيتفيت» الصينية عن خاتمها الذكي iHeal Ring الجديد الذي يقدم العديد من الوظائف الصحية؛ مثل قياس ضغط الدم، وقياس معدل ضربات القلب، وتشبع الدم بالأكسجين، بالإضافة إلى مراقبة النوم.

وأشارت الشركة إلى أن خاتمها الذكي الجديد يبلغ وزنه خمسة غرامات وسُمكه 3ر3 ملم، ويتمتع بمقاومة الماء وفقاً لفئة الحماية IPX8، ومن ثم يمكن ارتداؤه أثناء ممارسة الرياضات المائية.

وتبلغ فترة تشغيل البطارية سبعة أيام مع الاستخدام العادي.

وعند الاستعانة بمحطة الشحن المتوافرة ضمن باقة التجهيزات الاختيارية نظير سعر 10 دولارات تصل فترة تشغيل البطارية إلى 100 يوم.

ويتوافر الخاتم الذكي الجديد بلونين، وبأربعة أحجام من 49 إلى 68 ملم بسعر نحو 200 دولار.