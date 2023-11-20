أطباء أطفال يحذّرون: شاي الشمر لا يناسب الصغار

حذّرت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين من تقديم شاي الشمر للرضع والأطفال الصغار حتى عمر أربع سنوات. وعللت الرابطة ذلك بأن الشمر يحتوي على هرمون «الاستراجول»، الذي يؤدي تناول جرعات عالية منه إلى سرطان الكبد في تجارب أجريت على حيوانات، ولم يتم التحقق من سلامته بالنسبة للرضع. وأضافت الرابطة أنه لم يوضع حد دقيق لمقدار هرمون «الاستراجول» الآمن يومياً، لذا يتعين على الأطفال دون سن 11 عاماً شرب شاي الشمر باعتدال. وأشارت الرابطة إلى أنه بدلاً من شاي الشمر يمكن تخفيف آلام البطن لدى الرضع من خلال شاي الكراوية، إذ تحتوي الكراوية على زيوت طيّارة تعمل على تحفيز عملية الهضم وتخفيف آلام البطن.

ويمكن أيضاً تخفيف آلام البطن لدى الرضع، من خلال تدليك البطن بلطف في اتجاه عقارب الساعة.