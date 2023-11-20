تلوّث الهواء في دلهي ينخفض من «حاد» إلى «ضعيف للغاية»

ألغى مركز العلوم والبيئة في فرقة العمل المعنية بتلوّث الهواء في الهند، أول من أمس، قيوداً صارمة، بما في ذلك حظر على عمل البناء المرتبط بالمشروعات الخطية ودخول الشاحنات الملوّثة للبيئة إلى دلهي، بعد تحسّن في جودة الهواء بسبب زيادة سرعة الرياح وتغيير في اتجاهها، حسبما ذكرت وكالة «برس ترست أوف إنديا».

وتمثل هذه الإجراءات المرحلة الرابعة والأخيرة من خطة المركز للحدّ من تلوّث الهواء التي تحمل اسم «خطة عمل الاستجابة التدريجية».

وطلبت هيئة تشريعية مسؤولة عن صياغة استرتيجية مكافحة التلوّث في المنطقة من دلهي وولايات منطقة العاصمة إلغاء جميع إجراءات الطوارئ التي لا يسمح بموجبها بدخول مركبات من الولايات الأخرى، باستثناء المركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط والكهربائية المزوّدة بأجهزة معالجة العادم إلى دلهي، ويستثنى من ذلك مركبات الخدمات الأساسية.