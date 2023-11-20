خبراء تغذية ألمان: عليكم بتناول الجوز

وصف خبراء الجمعية الألمانية للتغذية الجوز بأنه من المكسرات المهمة التي تقدم مجموعة متنوّعة من الفوائد الصحية.

وأوضحوا أن الجوز يحتوي على العديد من العناصر المفيدة جداً، مثل الدهون الصحية، ومنها «أوميغا 3» ومضادات الأكسدة.

وأشاروا إلى أن دراسات أثبتت أن تناول الجوز بصورة منتظمة يمكن أن يساعد في تقليل الكوليسترول، فضلاً عن أن حمض ألفا لينولينيك الموجود في الجوز يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وإضافة إلى أحماض «أوميغا 3» الدهنية يضم الجوز مجموعة متنوّعة من مضادات الأكسدة، التي تشمل (البوليفينول وفيتامين E)، التي تؤثر أيضاً بشكل إيجابي في الصحة، وعلاج الالتهابات الناتجة عن الجذور الحرة، والحماية من أمراض خطيرة، مثل السرطان، خصوصاً سرطان الثدي، والبروستاتا.

ويُعدّ الجوز من الأطعمة المعزّزة لصحة الأمعاء والبكتيريا النافعة وصحة الدماغ، لاسيما مع كبار السن، وتحسين الذاكرة والوقاية من العديد من الأمراض العصبية.

. يُعدّ الجوز من الأطعمة المعزّزة لصحة الأمعاء والبكتيريا النافعة وصحة الدماغ.