أسبوع دبي للموضة.. مهرجان من الأقمشة والتصاميم الجميلة

وسط مهرجان من الأزياء والأقمشة والتصاميم، تواصلت فعاليات أسبوع دبي للموضة، حدث الموضة الأبرز في المنطقة، الذي ينظمه «حي دبي للتصميم»، التابع لمجموعة «تيكوم» ومجلس الأزياء العربي، والذي شهد العديد من العروض المميزة، والتشكيلات المتنوّعة.

وشهد الحدث عرض أسبوع الموضة الدولي للخريجين بدعم من «معهد فاد دبي» في اليوم الرابع من أسبوع دبي للموضة، إذ يضمن هذا الدعم للمواهب الناشئة مستقبلاً أكثر إشراقاً، كما يعزّز فرص حصولهم على وظائف دائمة.

وتحوّلت منصّات العرض إلى لوحات للتعبير الفني، إذ تجاوزت التصاميم عالم الموضة، وأسهمت في المجالات الإبداعية للمواهب الطموحة.

وتضم المجموعة تشكيلات من الأزياء، بما في ذلك أغطية الوجه الكاملة، إلى جانب تصاميم كبيرة من (الكشكش) و(الياقات)، يضاف إليها قصّات الكتف محددة المعالم، والدنيم المدمج، والأحذية بألوان جريئة.

ولم يتوقف الابتكار عند هذا الحد، بل ظهرت على المنصّة أيضاً السترات مع السحّابات باللون العنابي، ودرجات من اللون البرتقالي والكاكي والأزرق والذهبي اللامع، وبدا كل تصميم يحمل شخصية فردية، ما يعني استمراراً للأبعاد الإبداعية في عالم الموضة.

«بليسد»

وعرضت دار «بليسد» مجموعتها التي تحمل عنوان Not 2.0، لتكشف من خلالها عن نهج جريء ومبتكر في التصميم. وبناءً على الأساس الذي أرسته مجموعتها «Not» العام الماضي تواصلت هذه الإطلالات التي تمزج فيها بين البساطة والتألق والسمات الجمالية الرياضية، مع تعزيزها بلمسات من الرقي الجريء.

وظهر من خلالها الاتقان التجريبي للتعامل مع الأقمشة وتوظيف مجموعة من المنسوجات التي تتجاوز الحدود، لإظهار الظلال اللونية الجذابة ضمن أبرز الخصائص التي تتصف بها. وكان الخروج عن لوحة الألوان التقليدية الأحادية واضحاً في هذا الموسم، إذ تم إعطاء الأولوية للون الرمادي الداكن، ليضفي المصممون على أزياء هذه التشكيلة لمسة من الرقي الهادئ الجميل.

وبدءاً من الفساتين الواسعة وحتى السترات ذات الأكتاف العريضة والمثبتة بالأحزمة عند الخصر، أكدت كل قطعة من جديد على الهوية البصرية المميزة للعلامة التجارية.

وأسهمت القصّات والأقمشة الشبكية والأنماط المتقاطعة ومنسوجات الأورغانزا الرقيقة في إظهار مدى تنوّع المجموعة، ما ساعد على استكشاف الانفتاح والأصالة في أساليب التصميم التي تجلّت في كل واحدة من قطع التشكيلة الجديدة.

زينة زكي

واستحوذت تصاميم زينة زكي، على الأناقة والرقي من جديد، بعد أن قدّمت لمسة حسية اتسمت بالجرأة، واشتملت المجموعة على تشكيلة من الألوان النابضة بالحياة، بما في ذلك الفساتين القصيرة والماكسي الطويلة، لتتمكن من توفير تنوّع ثري لهذه الأزياء.

وفي إطار التميّز الذي ظهر في هذه التشكيلة، بدا واضحاً امتزاج الدرجات اللونية التي تعكس التألق الرقيق مع المنسوجات ذات الطبقات واللمعان بدرجات معدنية لامعة. وتمكن العرض من الاستحواذ على إعجاب الحضور بعد إظهار جمال الأزياء بالألوان المعدنية والخطوط الشبكية، بما في ذلك الفساتين الطويلة ذات المظهر الجذاب، والعباءات السوداء الأنيقة المزوّدة بـ(الياقات) العريضة التي تغطي الكتفين، ولجأت المصممة أيضاً إلى فنون الدانتيل الزخرفية.

وتم أيضاً الكشف عن تصميمات ظهرت باللون البيج والعديد من العناصر الجريئة. وظهرت خلال العرض ألوان الشمس المشرقة بدرجات خافتة، مثل الأصفر الهادئ، والأزرق المائل للخضرة، والأخضر الخفيف، في حين بعث اللونان الأخضر الداكن والأرجواني إحساساً بالفخامة الملكية، مع لمسات القماش الساحرة. وتتويجاً لهذه المجموعة، عرض فستان زفاف يتميز بالنعومة والرقي.

ديما عيّاد

وواصلت ديما عياد، حرصها على إظهار افتتانها وتعلقها الشديد بالألوان المعدنية، وهو ما اتضح بجلاء من خلال مجموعتها الأخيرة، ومع ذلك، فإن دمج هذه السمة المميزة من خلال لمسة رقيقة ساعدت في الكشف عن ذاتها في إطلالات مثيرة وسط سيمفونية من المنسوجات الأخرى، لترتقي في النهاية بعنصر البساطة إلى مستوى أعلى في عالم من الأحاسيس الراقية.

وظهرت على المنصّة سترات مزدوجة تكشف عن هالة راقية، إلى جانب القمصان الناعمة المكشكشة، مع الحرص على إحداث علاقة من التفاعل الجذاب بين طبعات نقاط (البولكا) الدقيقة والجريئة.

كما أبدعت المصممة في رؤيتها لتشكيلة من الفساتين التي تميزت باستخدام (الياقات) الواسعة التي تصل إلى مستوى الكتفين، وكان ذلك عبارة عن تناسق مبتكر مع العباءات الأنيقة ذات الأكمام الطويلة، التي تم تنسيقها جميعها بأناقة مع أحذية معدنية بلون وردي جميل.

وتجسّد لوحة الألوان المختارة لهذه المجموعة إرث جاذبيتها البسيطة، مع توظيفها ظلالاً من الألوان المتباينة، بما في ذلك الأسود والأبيض والبيج والذهبي، كما استعانت من حين إلى آخر بدرجات من اللون الوردي، التي تضفي روحاً من الحيوية على هذه التصاميم البسيطة اللافتة للنظر، تأكيداً على الأحاسيس الراقية التي تتجاوز آفاق الموضة.

«تأملات مرنة»

وكشف أسبوع دبي للموضة عن قصة إبداعية حملت اسم «تأملات مرنة»، بالتعاون مع علامة العناية بالشعر «أوسيس». وعند عرضها، فاضت المنصّة بأجواء مميزة، إذ روت قصة أزياء تحلّت بالطابع الديناميكي لإبداعاتها بالاشتراك مع تلك العلامة.

وازدانت المنصّة بمجموعة من الأزياء، من الأقمشة والقمصان القصيرة إلى البناطيل الحريرية. وتحوّلت المنصّة إلى مهرجان من الأقمشة والتصميمات، بما في ذلك البدلات والفساتين الأنيقة.

عروض

تواصلت عروض أزياء أسبوع دبي للموضة، أمس، مع «دومينيكو أورفيسي» بدعم من «بوليمودا» و«سبيمي إستوديو» و«فيفا فوكس» و«ذا غريفينغ مومنت». من جهة أخرى، استمر أيضاً افتتاح صالة Mega Showroom أول متجر مؤقت لعرض أعمال المصممين المشاركين أمام المشترين والجمهور في المبنى رقم (11) بحي دبي للتصميم.

• أسبوع الموضة الدولي للخريجين نظم بدعم من «معهد فاد دبي» في اليوم الرابع من أسبوع دبي للموضة.

• منصّات العرض تحوّلت إلى لوحات للتعبير الفني، إذ تجاوزت التصاميم عالم الموضة.