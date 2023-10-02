اكتشافاتهما ساعدت في تطوير لقاحات كورونا.. مجرية وأميركي يفوزان بجائزة نوبل في الطب

مُنحت جائزة نوبل للطب اليوم الاثنين للمجرية كاتالين كاريكو، والأميركي درو وايسمان، عن اكتشافاتهما في شأن لقاح الحمض النووي الريبوزي المرسال التي كان لها دور أساسي في التوصل إلى اللقاحات المضادة لـ«كوفيد-19».

وجائزة نوبل في الطب هي الأولى التي يجري إعلانها، على أن تشهد الأيام التالية الإعلان عن الفائزين بالجوائز الخمس المتبقية لنوبل عن هذا العام.

وقال معهد نوبل في بيان له إن «الاكتشافات التي توصل لها الحائزان على جائزة نوبل، كانت حاسمة من أجل تطوير لقاحات فعالة بتقنية الحمض الريبوزي المرسال (إم آر.إن.أيه) ضد الإصابة بمرض (كوفيد-19) أثناء تفشي الجائحة التي بدأت في مطلع عام 2020».

وأضاف: «ساهم الحائزان على الجائزة، في المعدل غير المسبوق لتطوير اللقاحات، خلال واحدة من أكبر التهديدات لصحة الإنسان في العصر الحديث، من خلال النتائج الرائدة التي توصلا إليها، والتي غيرت بشكل جذري فهمنا لكيفية تفاعل الحمض الريبوزي المرسال مع جهاز المناعة».