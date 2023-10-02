جاكيت «البوكليه» يزيّن إطلالة الخريف

يمثل جاكيت «البوكليه» نجم الموضة النسائية في خريف/شتاء 2023-2024، ليمنح المرأة إطلالة كلاسيكية أنيقة.

وأوضحت مجلة Instyle المعنية بالموضة والجمال، أن جاكيت «البوكليه» هو جاكيت صممته أيقونة الموضة كوكو شانيل في الخمسينات من القرن الماضي، مشيرة إلى أن نسيج «البوكليه» يمتاز بالعقد غير المنتظمة والمواضع السميكة، التي تمنحه الملمس الخشن المميز له.

وأضافت أن جاكيت «البوكليه» يمتاز بقصته الصندوقية القصيرة، التي تصل إلى الخصر، كما أنه يشتمل على جيوب خارجية، إضافة إلى أنه غالباً ما يزدان بأزرار ذهبية.

وأوضحت المجلة أن جاكيت «البوكليه» يمتاز بتنوّع امكانات تنسيقه، إذ يمكن الحصول على إطلالة أنيقة تناسب العمل، من خلال تنسيقه مع بنطال قماشي ذات طيات وحذاء باليرينا ذي إبزيم (ماري جين).

كما يمكن الحصول على إطلالة كاجوال، من خلال تنسيق جاكيت «البوكليه» مع بنطال جينز أو تنورة جينز وحذاء رياضي.

ولإطلالة أكثر جرأة، يمكن تنسيق جاكيت «البوكليه» مع بنطال الكارجو الرائج بقوة هذا الموسم.