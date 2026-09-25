«الفارس الشهم 3» تطلق «كسوة الشتاء» لدعم مليون مستفيد في غزة

أطلقت عملية «الفارس الشهم 3» مبادرة «كسوة الشتاء»، مستهدفة مليون مستفيد من الأشقاء في قطاع غزة، في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتخفيف من معاناة الأسر الفلسطينية، وتوفير احتياجاتها الأساسية خلال فصل الشتاء.

وقدّمت مؤسسة زايد الخير 5000 حقيبة شتوية ضمن حمولة الطائرة الأولى للمبادرة، تضم 50 ألف قطعة من الجاكيتات والمستلزمات الشتوية والبطانيات، للمساهمة في توفير الدفء والحماية للأسر الفلسطينية، ومساندتها في مواجهة الظروف الصعبة.

وقال مدير إدارة الخدمات المجتمعية في مؤسسة زايد الخير، عبدالعزيز الزيدي، إن تسيير الشحنة بالتعاون مع عملية «الفارس الشهم 3» يأتي استجابة لاحتياجات الأسر الفلسطينية مع قرب فصل الشتاء، وتجسيداً للقيم الإنسانية التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مؤكداً أن هذا التعاون يعكس تكامل الجهود الوطنية لإيصال المساعدات إلى الأشقاء في قطاع غزة، وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

من جانبه، قال مدير عمليات الإغاثة الإماراتية في عملية «الفارس الشهم 3»، حمود العفاري، إن مبادرة «كسوة الشتاء» تُطلق سنوياً استجابة لاحتياجات الأشقاء في قطاع غزة، وتستهدف هذا العام مليون مستفيد، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر الفلسطينية، وتوفير الدفء والحماية لها خلال فصل الشتاء، مؤكداً أن مساهمة مؤسسة زايد الخير في الطائرة الأولى للمبادرة تجسد تضافر الجهود الإنسانية الإماراتية لمساندة الأشقاء والوقوف إلى جانبهم. وتندرج مبادرة «كسوة الشتاء» ضمن جهود عملية «الفارس الشهم 3» التي انطلقت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، امتداداً لنهج دولة الإمارات الراسخ في دعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم.

. 5000 حقيبة شتوية قدمتها مؤسسة زايد الخير ضمن حمولة الطائرة الأولى للمبادرة.