أفضل طريقة للتخلص من بثور الأذن المزعجة.. عدم المساس

تعد البثور التي تنشأ في الأذن مزعجة للغاية؛ إذ إنها تسبب الشعور بألم ضاغط في الأذن، حسب الرابطة الألمانية لأطباء الأنف والأذن والحنجرة.

وأرجعت الرابطة البثور إلى شمع الأذن الذي يتسبب في انسداد المسام.

وعن كيفية التعامل مع بثور الأذن، حذرت الرابطة من فقعها، وذلك للحيلولة دون وصول السائل القيحي إلى القناة السمعية.

وبدلاً من ذلك، ينبغي التحلي بالصبر وعدم المساس بالبثور ومنحها وقتاً كافياً كي تختفي من تلقاء نفسها، وعادة ما يستغرق ذلك من يومين إلى ثلاثة.

وخلال تلك الفترة يمكن تخفيف الألم من خلال بعض الوصفات المنزلية البسيطة مثل وضع بعض قطرات من زيت شجرة الشاي المضاد للالتهابات على عود قطني ومسح موضع البثور برفق وحذر. وللمساعدة في القضاء على القيح، يمكن وضع كمية قليلة من مرهم الزنك على موضع البثور بواسطة عود قطني.

وينبغي استشارة الطبيب في حالة عدم اختفاء البثور أو في حالة الشعور بوجود التهاب كبير داخل الأذن.