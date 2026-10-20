سرطان اللسان.. 8 علامات تحذيرية في الفم لا تتجاهلها

قالت الجمعية الألمانية لجراحة الفم والوجه والفكين إن سرطان اللسان هو أحد أنواع السرطانات الأقل شيوعا، موضحة أنه عبارة عن ورم خبيث ينشأ في أغلب الأحيان من خلايا الغشاء المخاطي السطحي للسان.

وأضافت الجمعية أن عوامل الخطورة المؤدية إلى سرطان اللسان تشمل التدخين وشرب الخمر، إلى جانب الإفراط في تناول اللحوم والأطعمة المقلية والالتهاب المزمن في الأغشية المخاطية للفم، إضافة إلى الإصابة بأنواع معينة من فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)، فضلا عن التاريخ العائلي من الإصابة بسرطان الفم أو البلعوم.

أعراض سرطان الفم

تغيرات في الغشاء المخاطي: بقع بيضاء أو حمراء ملحوظة لا يمكن إزالتها بالمسح.

تقرحات: قرح صغيرة على اللسان أو حوله (خاصةً على الحواف) لا تلتئم.

اضطرابات حسية: تنميل طفيف أو ألم حارق في اللسان.

شعور بوجود جسم غريب في الحلق أو الفم.

صعوبة في الأكل والكلام: ألم أو مشاكل عند المضغ والبلع وتحريك اللسان.

ألم ينتشر إلى الأذنين أو الرقبة.

نزيف غير مبرر في الفم ورائحة فم كريهة للغاية.

مشاكل في الأسنان: تخلل مفاجئ للأسنان أو عدم ثبات طقم الأسنان.



وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، والذي يشمل الجراحة لاستئصال الورم والعلاج الإشعاعي والعلاج الكيماوي.