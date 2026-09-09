بين المجاني واشتراك الـ 100 دولار.. «ميتا» تكشف عن وكيلها الذكي الجديد «Muse»

أعلنت شركة «ميتا» رسميًا إطلاق وكيلها الشخصي الجديد للذكاء الاصطناعي «Muse»، في خطوة استراتيجية تمثل مرحلة متقدمة نحو تحقيق رؤيتها في بناء ما وصفته بـ «الذكاء الفائق الشخصي».

ويأتي إطلاق الوكيل الجديد—المبني على أحدث أجيال النماذج التوليدية تحت إشراف ألكسندر وانغ، كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي في الشركة—تنفيذًا للتوجهات التي أعلن عنها الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ مؤخرًا، حيث صُمم «Muse» ليتجاوز قدرات روبوتات الدردشة المعتادة عبر إدارة مهام معقدة وطويلة المدى، والتفاعل الاستباقي نيابة عن المستخدم عبر متصفح افتراضي مخصص ومستقل داخل سحابة «ميتا».

ووفقًا لتقرير نشره موقع «أكسيوس»، فإن أبرز ملامح الإطلاق تتضمن:

خيارات الاستخدام والاشتراكات: توفر «ميتا» نسخة مجانية تفي باحتياجات أغلب المستخدمين، إلى جانب باقتين مدفوعتين للمحترفين بقيمة 20 دولاراً و100 دولار شهرياً لتغطية تكاليف القدرات الحوسبية العالية، دون تضمين إعلانات تجارية داخل الخدمة حالياً.

المنصات المدعومة: يبدأ توفر الوكيل مبدئياً للمستخدمين داخل الولايات المتحدة عبر الويب وأنظمة iOS وAndroid، مع خطط لتوسيعه قريباً ليشمل نظارات «ميتا» الذكية.

الأمان وضوابط الخصوصية: زودت الشركة الوكيل بنظام تحكّم مستقل يُعرف بـ «Sentinel»، يتولى فلترة العمليات وطلب إذن المستخدم المباشر قبل اتخاذ الإجراءات الحساسة تفادياً لأي أخطاء تقنية كحذف البيانات غير المقصود، إلى جانب العمل على نسخة عالية التشفير تمنع وصول «ميتا» لمساحة عمل المستخدم بحلول نهاية العام.