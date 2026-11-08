بعد أن حاصرتها مياه الأمطار .. توصيل الموز إلى الشامبانزي بالمسيرات (فيديو)

تسببت أمطار غزيرة في غمر أجزاء من ولاية فلوريدا بالمياه، مما دفع القائمين على محمية "سيف ذا تشيمبس" في "فورت بيرس" إلى استخدام طائرة مسيّرة لإيصال الفاكهة والأغطية إلى حيوانات الشمبانزي.

وانتشر على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق الواقعة، ويظهر فيه شمبانزي يُدعى "كاليب" وهو يتناول موزة، بعد أن أسقطت الطائرة المسيّرة كيساً ورقياً مليئاً بالطعام من الأعلى.

وتسببت فيضانات عارمة في غمر أجزاء واسعة من الموقع -الذي تبلغ مساحته 150 فداناً- بالمياه، ما جعل وصول الموظفين إلى الحيوانات أمراً بالغ الصعوبة.

ورغم وجود بروتوكولات للطوارئ، إلا أنه لم يكن بالإمكان الوصول إلى الحيوانات باستخدام عربات الغولف أو المركبات العادية.

وبدلاً من انتظار انحسار منسوب المياه، بادر الموظفون باتخاذ إجراءاتهم الخاصة، حيث استخدموا آلة طائرة لإيصال الطعام والمواد الغذائية إلى الشمبانزي التي جرى إنقاذها.

وبينما كان "كاليب" يتلقى الموزة، ظهر قردٌ كبيرٌ آخر -بدا عليه السرور- وهو يستريح على غطاءٍ أوصلته طائرةٌ مسيرة، بينما كان أحد رفاقه من القردة يلتقط الحشرات من أذنه.

وصرحت آنا باولا تافاريس، الرئيسة التنفيذية للمحمية، لصحيفة "نيويورك بوست" بأن الوضع يمثل تحدياً للموظفين، لكن الخبر المطمئن هو أن جميع الشمبانزي بخير.

وقالت تافاريس: "تتواجد حيوانات الشمبانزي في أمان على جزر تضم مراكز رعاية تقع في مناطق مرتفعة. إلا أن بقاء مياه الفيضانات راكدة في أرجاء المحمية والمناطق المحيطة بها جعل وصول الموظفين إلى أماكن عملهم -ناهيك عن أداء مهامهم- أمراً بالغ الصعوبة".

