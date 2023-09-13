انتبهي لطفلك.. من السقوط على الرأس خلال اللعب

أفادت مؤسسة الدماغ الألمانية بأن الأطفال كثيراً ما يسقطون على رأسهم أثناء اللعب واللهو، ما يعرضهم لخطر الإصابة بارتجاج المخ، والذي قد يؤدي في أسوأ الحالات إلى شيء يهدد الحياة.

وأضافت المؤسسة أن المسنين يندرجون أيضاً ضمن الفئة الأكثر عُرضة للإصابة بارتجاخ المخ، لارتفاع خطر تعرضهم للسقوط بسبب عدم استقرار المشي، كما أن الأمراض المزمنة مثل داء السكري وارتفاع ضغط الدم تجعل الأوعية الدموية لديهم حساسة، بما في ذلك الرأس.

وإضافة إلى ذلك، فإن أدوية منع تخثر الدم، التي غالباً ما يتناولها المسنون، ترفع خطر حدوث نزيف دماغي عند السقوط على الرأس.

وتتمثل أعراض الإصابة بارتجاج المخ في الصداع الشديد والغثيان والدوار والقيء والتشوش الذهني وفقدان الوعي والتشنجات واضطرابات الرؤية أو الكلام أو الشم.

وينبغي استدعاء الإسعاف فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب.