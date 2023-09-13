أناقة الخريف تتزيّن بنقشات «النمور»

تطل الموضة النسائية خلال الخريف المقبل مزيّنة بنقشات الحيوانات، لتمنح المرأة إطلالة تنطق بالأنوثة.

وأوضحت مجلة Instyle المعنية بالموضة والجمال أن الملابس النسائية تزدان هذا الموسم بنقشات جلد النمر والحمار الوحشي والثعبان.

وأضافت المجلة أن نقشات الحيوانات تتناغم مع درجات البني الداكنة ذات الطابع الأنيق، في حين أن ألوان البونبون تضفي عليها لمسة رقيقة وطابعاً مبهجاً.

وأشارت إلى أن نقشات الحيوانات تبدو أكثر أناقة مع الخامات الفخمة، مثل الكشمير والجلد الطبيعي والصوف.