رسمت الابتسامة على وجوه الجمهور الأردني.. سيارات «خفيفة الدم» تتسابق في عمّان

قاد متسابقون أردنيون سيارات غريبة الشكل دون محركات، من تصميمهم، ليظهروا مهارات فرقهم في إطار سباق ريد بُل سوب بوكس الأردن في العاصمة عمّان، الجمعة الماضية.

وشارك في السباق 40 فريقاً، ونجح سائقون في عبور الحواجز الموضوعة في مضمار السباق دون مشاكل بينما انقلبت بعض المركبات أثناء عبورها.

وأوضح المتسابق الأردني أحمد ملكاوي أنه وفريقه استوحوا فكرة تصميم سيارتهم من العبارات الشائعة التي أشادت بلاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال نهائيات بطولة كأس العالم في قطر العام الماضي، وقد صمموا السيارة على شكل عنزة.

وعبّر أفراد الجمهور الذين حضروا السباق عن سعادتهم به، وأوضح بعضهم أنه حضر كذلك لتشجيع رفاقه المشاركين. ومن هؤلاء السودانية المولودة في الأردن عبير كافي التي أكدت أنها تتدرب على ركوب الدراجات، ومع ذلك تحب عالم السيارات، معربة عن سعادتها بالفعالية التي شارك فيها عدد من أصحابها بسياراتهم، ولذا جاءت لتشجعهم.

وبحسب المنظمين فإن عمّان استضافت هذا السباق ثلاث مرات، كان أولها في عام 2015.