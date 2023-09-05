ارفعوا عيونكم للسماء واستعدوا لرؤية «نيشيمورا».. تحدث مرة واحدة في العمر

من المنتظر أن يحظى محبو مراقبة السماء والنجوم بـ«فرصة نادرة ومثيرة»، لرؤية مذنب بالعين المجردة، في تجربة فريدة تحدث «مرة واحدة في العمر»، بحسب ما قاله علماء الفلك ونقلته وكالة أنباء «بي إيه ميديا» البريطانية، اليوم.

ولم يكتشف المذنب نيشيمورا إلا في أغسطس الماضي، ولكنه سيكون قريباً إلى كوكب الأرض في غضون أسبوع.

وقال مدير مركز «إي إيه ميلن للفيزياء الفلكية» في جامعة هال، البروفيسور براد جيبسون، إن الجسم الذي يتحرك في الفضاء بسرعة 386 ألف كيلومتر في الساعة، مرئي بالفعل بالعين المجردة.

وأوضح أن المذنب نيشيمورا يمكن رؤيته في الوقت الحالي، في الساعة التي تحل بعد غروب الشمس، وتلك التي تحل قبل الفجر، من خلال النظر باتجاه شرق الشمال الشرقي، ناحية الهلال وكوكب الزهرة.

وأشار إلى أن «المذنب يستغرق 500 عام للدوران في مدار النظام الشمسي، (بينما) تستغرق الأرض عام واحد، ومن الممكن للكواكب الخارجية أن تستغرق عقوداً عدة».

وأضاف: «يستغرق مذنب هالي، الذي حظي باهتمام كبير في آخر زيارة له قريبة من الأرض في عام 1986، 76 عاماً للدوران في مدار النظام الشمسي... لذلك، فعندما نقول إنها تعد فرصة تحدث مرة واحدة في العمر لرؤية نيشيمورا، فإننا لا نبالغ».

يشار إلى أن هيديو نيشيمورا، عالم الفلك الياباني، اكتشف المذنب - الذي يعرف حالياً باسمه - في أغسطس الماضي. وأظهرت حسابات مداره أنه سيصل إلى أقرب نقطة من الأرض في 12 سبتمبر الجاري.