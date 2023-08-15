متلازمة ترفع خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم

أفادت الجمعية الألمانية لأمراض الغدد الصماء بأن «متلازمة كون» هي اضطراب هرموني خطر يتمثل في إفراز هرمون الغدة الكظرية (الألدوستيرون).

وأوضحت أن هذه المتلازمة المعروفة أيضاً باسم «فرط الألدوستيرونية»، ترفع خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم الذي يرفع كذلك خطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية.

وشددت الجمعية على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة الأعراض الدالة على ارتفاع ضغط الدم، والمتمثلة في احمرار الوجه والصداع وضيق الصدر، وضيق التنفس ونزيف الأنف، وطنين الأذن واضطرابات الرؤية.

وغالباً ما ينتج الفائض من هرمون الغدة الكظرية عن ورم حميد. وإذا استؤصل الورم جراحياً، يتم علاج ارتفاع ضغط الدم، كما أن العلاج الدوائي يساعد أيضاً في علاج ارتفاع ضغط الدم المرتبط بالهرمونات.

• «متلازمة كون» هي اضطراب هرموني يتمثل في إفراز هرمون الغدة الكظرية (الألدوستيرون).