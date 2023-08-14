وضعية للراكب الأمامي في السيارة.. قد تكلفه حياته

حذرت مؤسسة الفحص الفني الألمانية «ديكرا» الراكب الأمامي من وضع قدميه على «التابلوه» أثناء القيادة؛ لارتفاع خطر تعرّضه لإصابات بالغة قد تكون مميتة في حال وقوع حادث.

وأوضحت أنه عندما تنطلق الوسادة الهوائية بفعل وقوع حادث، فإنه يتم ضغط القدمين إلى الخلف في أجزاء من الثانية، وفي الوقت ذاته قد ينزلق الحوض تحت حزام الأمان، وبالتالي لا يتوافر للراكب الأمامي حماية فاعلة.

ولتجنب هذه المخاطر الجسيمة، يتعين على الراكب الأمامي الجلوس في وضعية قائمة مع ربط حزام الأمان بشكل صحيح، بحيث يكون مشدوداً على الجسم، مع مراعاة ضبط مخدع رأس المقعد بشكل سليم، بحيث تكون الحافة العلوية على مستوى ارتفاع قمة الرأس. فبذلك فقط يمكن لحزام الأمان والوسادة الهوائية توفير حماية مثالية للراكب الأمامي في حالة وقوع حادث.

• يتعين على الراكب الأمامي الجلوس في وضعية قائمة مع ربط حزام الأمان بشكل صحيح.