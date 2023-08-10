احذري قيادة السيارة بالكعب العالي.. لأجل سلامتك

حذر خبراء نادي السيارات الألماني «أوروبا» من القيادة بالأحذية المفتوحة والأحذية ذات الكعب العالي والأحذية غير المستقرة بثبات، مشيرين إلى أنها غير مناسبة لقيادة السيارة، لأنها لا تتيح الضغط على الدواسات بشكل سليم، ما يرفع مثلاً خطر وقوع حادث بسبب عدم الضغط بشكل كافٍ على دواسة الكبح.

وأضاف النادي الألماني أن هذا الأمر ينطبق أيضاً على الأقدام الحافية، مشدداً على ضرورة ارتداء حذاء مناسب أثناء قيادة السيارة؛ إذ ينبغي أن يكون الحذاء مغلقاً وذا مقاس مناسب بحيث تستقر فيه الأقدام جيداً؛ ما يتيح إمكانية الضغط على الدواسات بشكل سليم.

• الخبراء ينصحون بضرورة ارتداء حذاء مناسب أثناء قيادة السيارة.