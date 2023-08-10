الماسكارا ذات اللون البني تغازل كل العيون

باللون البني تطل الماسكارا في صيف 2023 لتمنح العيون إطلالة طبيعية تأسر الألباب. وذكرت مجلة «Instyle» المعنية بالموضة والجمال، أن الماسكارا ذات اللون البني تغازل كل درجات البشرة وألوان العيون وألوان الشعر تقريباً، لاسيما الشعر الأشقر والأحمر والبرونزي. وأضافت أن الماسكارا ذات اللون البني تعمل على تفتيح النطاق المحيط بالعين، ما يجعلها أيضاً تبدو أكبر حجماً. وتابعت المجلة أن الماسكارا ذات اللون البني تعد مناسبة للإطلالات النهارية بصفة خاصة، مشيرة إلى أنها تتناغم مع ظلال الجفون ذات الألوان الترابية ودرجات أحمر الشفاه الدافئة، مثل المرجاني والخوخي، مع القليل من البودرة البرونزية.

• تعمل على تفتيح النطاق المحيط بالعين، ما يجعلها أيضاً تبدو أكبر حجماً.