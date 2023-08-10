«الليجن».. قطعة يحتاج تنسيقها إلى حسٍّ عالٍ

يعد بنطال الليجن قطعة أساسية في خزانة الثياب الصيفية لأي امرأة عصرية؛ لأنه يتمتع بطابع مفعم بالرقة من ناحية ويمنح المرأة إحساساً بالراحة من ناحية أخرى.

وأوردت مجلة «Instyle» المعنية بالموضة والجمال، أن تنسيق الليجن يحتاج إلى حس عالٍ، مُوصية باختيار موديل غير شفاف، كي يبدو المظهر لائقاً وغير مبتذل.

وأشارت المجلة إلى أهمية اختيار القطعة الفوقية المناسبة لبنطال الليجن، مضيفة أنه يتناغم مع القطع الفوقية ذات القصة الأكبر من المقاس «أوفرسايز» والقطع الفوقية ذات القصة الصندوقية؛ إذ تخلق هذه التوليفة تبايناً مثيراً مع الليجن ذي القصة الضيقة الملتصقة بالجسم.

وعن الحذاء المناسب، أوضحت المجلة، أنه يمكن تنسيق الليجن مع العديد من الموديلات، مثل حذاء الباليرينا وحذاء اللوفر المسطحين. ويمكن تنسيقه أيضاً مع حذاء رياضي، مع مراعاة أن يصل طول الليجن إلى الكاحل.

كما أن ارتداء بوت يصل طوله إلى الركبة فوق الليجن يغير طابعه الرياضي، ويمنحه طابعاً أنيقاً.