«الجو الحار» متاعب جديدة لمرضى السكري

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض الباطنية إن ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف قد يؤدي إلى بعض المتاعب الصحية الخطرة لدى مرضى السكري.

وأوضحت الرابطة أن الحرارة الشديدة ترفع خطر انخفاض مستوى السكر بالدم، وهو ما يمكن الاستدلال عليه من خلال بعض الأعراض، مثل الدوار وارتعاش اليدين. ويمكن للمرضى مواجهة هذا الانخفاض من خلال تناول الجلوكوز. كما يتسبب ارتفاع درجات الحرارة في فقدان السوائل بالجسم بفعل العرق، ما يرفع خطر الإصابة بمشكلات في الدورة الدموية. ولمواجهة ذلك، ينبغي شرب السوائل على نحو كافٍ، بمعدل لا يقل عن 1.5 لتر يومياً.

وبشكل عام، يتعين على مرضى السكري حماية جهاز قياس السكر في الدم، وشرائط الاختبار، والأدوية، ومضخة الأنسولين، من أشعة الشمس القوية.

وينبغي أيضاً الاحتفاظ بالأنسولين في الثلاجة، ليحافظ على فعاليته.

ويُراعى إخراجه من الثلاجة قبل حَقنه بمدة لا تزيد على نصف ساعة، نظراً لأنه إذا كان الأنسولين بارداً جداً، فإن حَقنه سيسبب شعوراً بالألم.