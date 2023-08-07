لا تبدو تجربة الإصابة بالتسمم الغذائي، خصوصاً خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، حالة مرضية مريحة للكثير من الناس، بل تمثل أمراً مزعجاً ينغص عليهم حياتهم، خصوصاً إذا ترافقت مع أعراض مثل القيء والحمى والإسهال والمغص الذي يمكن أن يمتد لأيام، فيفسد على الكثيرين متعة العطل وراحة الاستجمام على الشواطئ مع الأهل والأصدقاء.

ينجم التسمم الغذائي في فصل الصيف عن استهلاك بعض أنواع الأطعمة الفاسدة، أي منتهية الصلاحية أو الملوثة بفعل المواد الكيمياوية أو الأحياء الدقيقة الضارة، كالبكتيريا أو الفطريات أو الميكروبات والفيروسات، الأمر الذي يزيد من مسؤولية الجميع في مراقبة استهلاكهم اليومي للمواد الغذائية، والانتباه لعاداتهم اليومية في الطعام، ثم اتباع هذه الخطوات الضرورية التي تقيهم أخطار الإصابة بهذا المرض.

للإطلاع على الـ 10 محاذير لمجابهة التسمم الغذائي في الصيف، يرجى الضغط على هذا الرابط.