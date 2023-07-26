نزلة برد الورك.. مرض فيروسي يصيب الأطفال

قال البروفيسور ماكسيميليان رودرت، إن نزلة برد الورك هي مرض يصيب الورك لدى الأطفال، الذين تراوح أعمارهم بين 3 و10 سنوات، بعد مرور أسبوعين أو ثلاثة أسابيع من الإصابة بعدوى فيروسية في المجاري التنفسية العلوية أو الأمعاء.

وأضاف رئيس الجمعية الألمانية لجراحة العظام وجراحات الحوادث، أن نزلة برد الورك قد تحدث أيضاً بسبب الإصابة بعدوى قيحية في المفصل، مشيراً إلى أن أبرز أعراض نزلة برد الورك يتمثل في عرج الطفل على نحو مفاجئ ودون التعرض للسقوط أو لأي إصابات أخرى.

وشدد البروفيسور الألماني على ضرورة استشارة الطبيب في حال استمرار العرج وآلام القدم لمدة تزيد على سبعة أيام، وكانت مصحوبة بحمى وتدهور الحالة الصحية العامة للطفل.

وفي الحالات البسيطة يتم علاج نزلة برد الورك بواسطة المسكنات، في حين تستلزم الحالات الشديدة الخضوع للجراحة.