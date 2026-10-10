هكذا تحدث مشاكل الأعصاب .. وهذه هي أسبابها

تختلف أعراض مشاكل الأعصاب عند المرضى، حيث تظهر حيناً على شكل ألم أو تنميل أو وخزات أو صعوبة في التوازن. ويأتي اختلاف الأعراض بحسب العصب أو جذر العصب المتأثر. وهنا أنواع الأعصاب والمشكلات الصحية التي قد تسببها:



اعتلال الأعصاب المحيطية

يسبب حرقانا ووخزا وتنميلا أو انخفاضا في الإحساس، وغالبا ما يؤثر في القدمين واليدين أولا.

ومن أسبابه الشائعة: السكري، ونقص الفيتامينات، والكحول، وبعض الأدوية.

عرق النسا

يحدث بسبب تهيج أو ضغط جذور العصب الوركي، ويسبب ألما يمتد من أسفل الظهر أو الأرداف إلى الساق. وقد يحدث أيضا تنميلا أو وخزا أو ضعفا.

متلازمة النفق الرسغي

تحدث بسبب ضغط العصب المتوسط عند مستوى الرسغ، وتسبب تنميلا أو وخزا، خاصة في الإبهام والسبابة والوسطى وجزء من البنصر. وقد يحدث ضعف في اليد في الحالات الشديدة.

ألم العصب ثلاثي التوائم

يسبب ألما مفاجئا وشديدا في الوجه يشبه الصعقة الكهربائية. وقد تُحفَّز النوبات عن طريق لمس الوجه أو المضغ أو الكلام أو تنظيف الأسنان.

شلل العصب الوجهي

يتمثل في ضعف أو شلل مفاجئ في جانب واحد من الوجه. وقد لا تتمكن العين من الإغلاق بشكل صحيح، وقد يتدلى جانب الفم ويجب حينها تقييم ضعف الوجه المفاجئ لاستبعاد السكتة الدماغية.

اعتلال الجذور العصبية العنقية

يحدث عند تهيج أحد جذور الأعصاب في الرقبة أو تعرضه للضغط. وقد ينتشر الألم أو الوخز أو التنميل أو الضعف من الرقبة إلى الكتف أو الذراع.

انضغاط العصب الزندي

يحدث غالبا حول منطقة المرفق، ويسبب وخزا أو تنميلا في الخنصر والجهة المجاورة له من البنصر. وقد يُحدث ضعفا في قوة القبضة.

الاعتلال العصبي السكري

يمكن لارتفاع سكر الدم لفترة طويلة أن يؤدي إلى تلف الأعصاب المحيطية. ويبدأ الحرقان أو التنميل أو الوخز أو فقدان الإحساس عادة في القدمين بشكل ثنائي. ويزيد انخفاض الإحساس من خطر حدوث إصابات في القدم دون ملاحظتها.



علاج آلام الأعصاب:

يعتمد العلاج على السبب الأساسي، مثل السيطرة على مرض السكري وتصحيح نقص الفيتامينات عند وجوده. وقد يساعد العلاج الطبيعي، وتعديل وضعية الجسم، أو أدوية آلام الأعصاب في بعض الحالات. وقد تحتاج حالات ضغط الأعصاب الشديد أحيانا إلى حقن أو تدخل جراحي.

لكنه من الضروري مراجعة أقرب طبيب أو مستشفى عند ظهور ضعف بشكل مفاجئ، أو صعوبة في التنفس أو البلع، أو حدوث ضعف في الوجه أو ضعف في الذراع أو صعوبة في الكلام، أو فقدان السيطرة على المثانة أو الأمعاء، أو حدوث تنميل حول منطقة الفخذين والأعضاء التناسلية.