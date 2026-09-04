دراسة: الشاي مفيد للعظام .. واحذروا من الإفراط في القهوة

بعد متابعة ما يقارب 10,000 امرأة مسنة لمدة 10 سنوات، وجد الباحثون أن شرب الشاي يرتبط بزيادة طفيفة في كثافة عظام الورك. فيما ارتبط الإكثار من القهوة بانخفاض كثافة العظام. وقد توصل باحثون في جامعة فليندرز إلى أدلة جديدة تُشير إلى أن للقهوة والشاي علاقة مختلفة بصحة العظام لدى النساء المسنات.

ونُشرت الدراسة في مجلة "Nutrients"، حيث تتبعت ما يقارب 10,000 امرأة تبلغ أعمارهن 65 عامًا فأكثر لمدة 10 سنوات. ودرس الباحثون ما إذا كان الاستهلاك المنتظم للقهوة والشاي مرتبطًا بتغيرات في كثافة المعادن في العظام، وهو مقياس مهم يُستخدم لتقييم خطر الإصابة بهشاشة العظام. وتُعد هشاشة العظام مشكلة صحية رئيسية على مستوى العالم، إذ تُصيب واحدة من كل ثلاث نساء تقريبًا فوق سن الخمسين، وتتسبب في ملايين الكسور سنويًا. ونظرًا لأن مليارات الأشخاص يشربون القهوة أو الشاي يوميًا، فإن حتى التأثيرات الطفيفة على صحة العظام قد يكون لها آثار واسعة النطاق.

وخلال فترة الدراسة التي امتدت لعشر سنوات، أبلغت النساء بانتظام عن كمية القهوة والشاي التي تناولنها. كما استخدم الباحثون تقنيات تصوير متقدمة لرصد التغيرات في كثافة عظامهن.

وأظهرت النتائج أن النساء اللواتي تناولن الشاي تمتعن بكثافة عظام أعلى قليلاً في الورك مقارنةً باللواتي لم يتناولنه. وكان الفرق طفيفًا، ولكنه ذو دلالة إحصائية، وقد يكون له تأثير عند النظر إليه على نطاق واسع. ويقول الأستاذ المساعد إنوو ليو من كلية الطب والصحة العامة: "حتى التحسينات الطفيفة في كثافة العظام يمكن أن تُسهم في تقليل الكسور لدى مجموعات كبيرة".

أما القهوة فأظهرت نمطًا أكثر تعقيدًا. فتناول كميات معتدلة، حوالي كوبين إلى ثلاثة أكواب يوميًا، لم يرتبط بضرر على صحة العظام. مع ذلك، لوحظ انخفاض كثافة العظام لدى النساء اللواتي تناولن أكثر من خمسة أكواب يوميًا، مما يشير إلى أن الإفراط في استهلاك القهوة قد يكون له آثار سلبية.

ويقول رايان ليو، المؤلف المشارك في الدراسة، إن مركبات الكاتيكين، الموجودة بكثرة في الشاي، قد تعزز تكوين العظام وتبطئ من هدمها. ويضيف "على النقيض من ذلك، أظهرت الدراسات المخبرية أن محتوى الكافيين في القهوة يتداخل مع امتصاص الكالسيوم واستقلاب العظام، على الرغم من أن هذه التأثيرات طفيفة ويمكن التخفيف منها بإضافة الحليب".

وتابع الباحث قوله أن النتائج تشير إلى أن شرب الشاي بانتظام قد يكون وسيلة بسيطة لدعم صحة العظام في مراحل لاحقة من العمر، منبها : "بينما يبدو شرب القهوة باعتدال آمنًا، فإن الإفراط في تناولها قد لا يكون مثاليًا".