الصداع المتكرر مشكلة تنذر بأمراض خطيرة

قالت مؤسسة المخ الألمانية إن الصداع المتكرر قد يشير إلى الإصابة بأمراض خطيرة مثل ارتفاع ضغط الدم والتهابات في الرأس ومشكلات في العين والجيوب الأنفية.

وأضافت المؤسسة أن الصداع قد ينذر أيضاً بالإصابة بورم في المخ، خصوصاً إذا كان مصحوباً بأعراض أخرى مثل التشنجات والشلل واضطرابات الرؤية والكلام.

لذا شددت المؤسسة على ضرورة استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء الصداع والخضوع للعلاج في الوقت المناسب، لا سيما إذا حدث على نحو مفاجئ أو كان شديداً للغاية أو استمر لفترة طويلة أو كان مصحوباً بالأعراض سالفة الذكر.