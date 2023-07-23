ولــيــام وكيت يحتفلان بعيد ميلاد الأمير جورج

نشر الأمير البريطاني وليام وزوجته كيت صورة جديدة لابنهما الأكبر جورج بمناسبة عيد ميلاده الـ10 أمس.

وتظهر الصورة، التي التقطتها المصورة ميلي بيلكنجتون في وندسور في وقت سابق من هذا الشهر، جورج يبتسم للكاميرا وهو يجلس على درج من الحجر مرتـــــــــدياً قميـــــصاً مطـــــــــــــــــوي الأكمــــــــــــام وسروالاً وحذاء أنيقاً بني اللون.

وجورج هو حفيد الملك تشارلز والثاني في ترتيب ولاية العرش بعد والده.