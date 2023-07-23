قرد صغير يهرب من المحكمة في باكستان

أحدث قرد صغير فوضى في محكمة باكستانية بعد هروبه من مجموعة قردة قدمت كدليل في قضية تهريب حيوانات برية، وفق ما أفاد مسؤولون.

وأوقف رجلان خارج كراتشي أول من أمس، فيما كانا يحاولان تهريب 14 قرداً صغيراً في صناديق تستخدم عادة لنقل المانغو.

لكن عندما أحضرت القردة إلى المحكمة الجمعة لتقديمها كدليل، هرب أحدها ما تسبب في حدوث فوضى.

وقال جاويد ماهر رئيس إدارة الحياة البرية في إقليم السند «وضعت القردة في صناديق بشكل سيّئ.. بالكاد كانت تستطيع التنفس».

وتعتبر تجارة الحيوانات البرية أو الاحتفاظ بها غير قانونية في باكستان لكن يتم تجاهل القوانين بشكل مستمر وهناك سوق نشط للحيوانات الأليفة.