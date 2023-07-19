الهليون كنز فيتامينات لعضلة القلب والخلايا

قالت الجامعة الألمانية للوقاية والإدارة الصحية إن نبات الهليون (Asparagus) يتمتع بفوائد صحية جمّة؛ حيث إنه غني بالفيتامينات والمعادن مثل فيتامين B1 وفيتامين B2 المهمين لصحة الأعصاب وفيتامين C المهم للمناعة والبوتاسيوم المهم لصحة العضلات والقلب وحمض الفوليك المهم لتجدد الخلايا.

وأضافت الجامعة أن الهليون يمتاز أيضا بأنه قليل السعرات الحرارية؛ حيث تحتوي 100 جرام منه على 20 سعراً حرارياً، ومن ثم فهو يساعد على إنقاص الوزن والتمتع بالرشاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، يحتوي الهليون على مواد نباتية ثانوية مثل الأنثوسيانين والكاروتينات، والتي تتمتع بتأثير مضاد للبكتيريا.