فيتامين «F».. فوائد كثيرة لجمال البشرة

أوردت بوابة «هاوت.دي» الألمانية أن فيتامين «F» هو مصطلح قديم للأحماض الدهنية، التي لا يستطيع الجسم إنتاجها بنفسه، ما يسمى «بالأحماض الدهنية الأساسية»، والتي تشمل «أوميغا 3» و«أوميغا 6».

وأوضحت البوابة المعنية بالجمال أن فيتامين «F» يتمتع بفوائد جمّة للبشرة؛ حيث إنه يعمل على حمايتها من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، كما أنه يعمل على ترطيبها، بالإضافة إلى تهدئتها والتخفيف من حدة الالتهابات، فضلاً عن محاربة الشوائب.

وأشارت «هاوت.دي» إلى أن مصادر فيتامين «F» تتمثل في الأفوكادو واللوز وبذور الشيا وجميع أنواع البراعم، بالإضافة إلى العديد من الزيوت الطيّارة مثل زيت الأرجان وزيت ثمر الورد.