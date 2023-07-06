حقائب الصيف تزهو باللون الأصفر

أوردت مجلة «Elle» أن الحقائب النسائية تزهو باللون الأصفر في صيف 2023، لتمنح المرأة إطلالة ساطعة ومشرقة تشيع أجواء البهجة والمرح والانطلاق. وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الحقائب تتألق هذا الموسم بدرجات الأصفر المختلفة بدءاً من درجات الباستيل الحالمة، وصولاً إلى درجة الأصفر بلون الشمس الساطعة.

وأضافت «Elle» أن الحقيبة الصفراء تضفي لمسة جاذبية على الملابس، التي تكتسي بألوان محايدة، مثل البيج والأبيض والأسود.

ولإطلالة جريئة تخطف الأنظار، يمكن تنسيق الحقيبة الصفراء مع فستان يزهو بالأخضر الليموني.