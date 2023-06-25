العثور على ثعبان طوله 5ر1 متر قرب موقف سيارات في فيينا
قالت الشرطة في العاصمة النمساوية فيينا اليوم الأحد إنه تم العثور على ثعبان من نوع البيثون الملكي طوله 5ر1 متر في غابة بالقرب من موقف سيارات في فيينا.
وأضافت الشرطة إن أحد عناصرها لاحظ الثعبان وأخذه ثم «أمنه» وسلمه إلى خدمات إنقاذ الحيوان. ومن المرحج أن يكون شخص ما ترك الثعبان، إذ بدا في حالة ضعف عندما عثر عليه.
وأفاد التقرير بأن الثعبان لم يحاول مهاجمه الشرطي أو الهروب.
يذكر أن الثعابين من نوع البيثون الملكي تعيش في غرب ووسط إفريقيا وهي ليست سامة وتعد مسالمة نسبياً. وغالبا ما يحتفظ بهذه الثعابين في حظائر كحيوانات أليفة غريبة، وتتغذى على الفئران والجرذان والطيور بعد خنقها بجسمها.
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