أعراض حصوات المسالك البولية.. ووصفة للوقاية منها

تنشأ حصوات المسالك البولية بسبب وجود تركيزات عالية من الأملاح المعدنية في البول، مما يؤدي إلى تكوّن بلورات، ثم حصوات صغيرة في المسالك البولية، والتي تُعيق اعتباراً من حجم معين تدفق البول.

وأوضحت الجمعية الألمانية للمسالك البولية أن عوامل الخطورة المؤدية إلى نشوء حصوات المسالك هي: البدانة والتقدم في العمر وداء السكري وقلة الحركة، بينما تتمثل الأعراض في احتباس البول والشعور بألم وحرقان أثناء التبول وآلام بالجزء السفلي من البطن والنزيف.

ويمكن علاج حصوات المسالك البولية بواسطة الأدوية، كما يمكن إزالتها بواسطة الموجات التصادمية.

وللوقاية من حصوات المسالك البولية، ينبغي شرب السوائل على نحو كاف واتباع نظام غذائي سليم، أي تجنب الأطعمة الغنية بالأكسالات مثل الجوز والسبانخ والشوكولاتة وتناول القليل من البروتين الحيواني مثل اللحوم والبيض والإقلال من الملح، مع العمل على إنقاص الوزن والمواظبة على ممارسة الرياضة.