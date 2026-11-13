استنشاق غير مقصود لمادة الغراء يتسبب في كتلة رئوية لتسع سنوات

سلط أطباء في بلجيكا الضوء على حالة رجل في الأربعينيات من عمره، ظهر لديه ورم غريب في رئتيه بعد استنشاقه لمادة "الغراء القوي" (superglue) عن طريق الخطأ. ولحسن الحظ، لم يكن هذا الورم خبيثاً كما خُشي في البداية، ويبدو أنه لم يتسبب في أي ضرر، رغم بقائه في رئتيه لمدة تسع سنوات على الأقل. وفي شهادة شخصية أُرفقت بالدراسة -التي نُشرت هذا الشهر في دورية "بي إم جي كيس ريبورتس" (BMJ Case Reports)- عبّر الرجل عن ارتياحه بعد إبلاغه بأن الورم ليس سرطانياً.

وفقاً للتقرير، توجه الرجل في البداية إلى قسم الطوارئ بسبب معاناته من آلام شديدة في البطن. وأثناء خضوعه لفحص بالأشعة المقطعية للكشف عن حصوات الكلى، تبيّن وجود كتلة في رئتيه، مما استدعى إجراء فحوصات إضافية. ورغم أن الرجل لم يكن مدخناً، فقد ساور الأطباء قلقٌ مبدئي من احتمالية إصابته بسرطان الرئة. لكن بعد تقييم دقيق، تبيّن أن الكتلة حميدة؛ إذ اتضح أنها ما يُعرف بـ "القيلة الهوائية" (pneumatocele) -وهي تجويف يشبه الكيس ذو جدار رقيق ومملوء بالغاز. وعادةً ما تظهر هذه الحالات لدى الرضع، مما يجعل هذه الحالة استثنائية. والأكثر غرابة هو أن هذه التجاويف تتكون عادةً نتيجة لعدوى أو إصابة في الرئة، وهو ما لم يتعرض له الرجل مؤخراً. ومع ذلك، تذكر الرجل أنه استنشق "الغراء القوي" عن طريق الخطأ قبل بضعة أسابيع من زيارته لقسم الطوارئ. ونظراً لعدم وجود تفسير آخر واضح، يرجح الأطباء أن الكتلة نتجت عن وصول الغراء إلى مجاريه التنفسية، وهو ما يُعرف بـ "الاستنشاق الرئوي" (pulmonary aspiration). وأشار الأطباء إلى أنه، في غياب خزعة من أنسجة الرئة، لا يمكن استبعاد الاحتمالات الأخرى بشكل قاطع. ورغم أن استنشاق الطعام أو أجسام غريبة أخرى إلى الرئتين قد يؤدي أحياناً إلى مشكلات صحية خطيرة، إلا أن حالة الرجل كانت مستقرة؛ ومع ذلك، قرر الأطباء متابعة وضعه من خلال فحوصات تصويرية دورية.

وعادةً ما تتقلص "القيلات الهوائية" وتختفي من تلقاء نفسها، لكن في حالة هذا الرجل، ظلت الكتلة موجودة لمدة تسع سنوات أخرى. ومع ذلك، أظهرت الفحوصات التصويرية أنها ظلت غير ضارة، مما عزز تشخيص الأطباء. على الرغم من أن الأكياس الهوائية الرئوية تُعدّ نادرة لدى البالغين، يأمل المؤلفون أن يبيّن تقريرهم أن استنشاق الغراء قد يكون سبباً محتملاً لحدوثها. كما يشيرون إلى إمكانية التعامل مع هذه الحالة باتباع نهج علاجي تحفظي يتضمن المراقبة.