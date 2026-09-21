5 أطعمة مع القهوة قد تضر بصحتك

يبدأ كثير من الأشخاص يومهم بفنجان القهوة إلى جانب وجبة إفطار صحية، لكن خبراء التغذية يحذرون من أن بعض الأطعمة الشائعة قد لا تكون الخيار الأفضل عند تناولها مع القهوة، إذ يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات في الجهاز الهضمي أو التأثير على امتصاص بعض العناصر الغذائية الأساسية.

وسلط تقرير نشره موقع "verywell health" الضوء على خمسة أطعمة شائعة قد تسبب اضطرابات هضمية وتؤثر على التغذية:



1. الحمضيات

يُعد تناول الفواكه الحمضية مثل البرتقال والليمون مع القهوة من أكثر العادات التي قد تثير مشاكل هضمية لدى بعض الأشخاص. فكل من القهوة والحمضيات يتميزان بدرجة عالية من الحموضة، ما قد يؤدي إلى زيادة تهيج المعدة وظهور أعراض مثل الحموضة وحرقة المعدة والغثيان وعسر الهضم.

ويزداد هذا التأثير لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتجاع المريء، حيث يمكن أن يؤدي الجمع بين هذه الأطعمة الحمضية إلى تفاقم الأعراض بشكل ملحوظ.

2. الأطعمة المقلية

الأطعمة المقلية تُعرف بأنها غنية بالدهون المشبعة والصوديوم، وهو ما يجعلها خيارًا غير صحي بشكل عام. لكن تناولها مع القهوة قد يزيد من المخاطر المحتملة، خاصة مع الإفراط في استهلاك الكافيين الذي تشير بعض الدراسات إلى أنه قد يرتبط بارتفاع مستويات الدهون الضارة في الدم وانخفاض الكوليسترول النافع.

ومع استمرار هذه العادات، قد يتضاعف الضغط على صحة القلب والأوعية الدموية، خصوصًا لدى الأشخاص الأكثر عرضة لارتفاع الكوليسترول أو أمراض القلب.

3. الحليب في القهوة

إضافة الحليب إلى القهوة تبدو عادة شائعة، لكنها تثير جدلاً غذائيًا حول تأثيرها على امتصاص الكالسيوم. فبعض الدراسات تشير إلى أن القهوة قد تؤثر على قدرة الجسم على امتصاص هذا المعدن المهم لصحة العظام.

وعندما لا يتم امتصاص الكالسيوم بشكل كافٍ، يتم التخلص منه عبر البول، وهو ما قد يرتبط على المدى الطويل بمخاطر مثل ضعف العظام أو تكوّن حصوات الكلى لدى بعض الأشخاص.

4. الأطعمة عالية الملح

الأطعمة الغنية بالصوديوم مثل الوجبات الخفيفة المالحة قد تصبح أكثر ضررًا عند تناولها مع القهوة، خاصة لدى الأشخاص المعرضين لارتفاع ضغط الدم. فالكافيين قد يساهم في رفع ضغط الدم بشكل مؤقت عند الإفراط في تناوله، ما يجعل الجمع بينه وبين كميات كبيرة من الصوديوم عامل ضغط إضافي على صحة القلب.

وينصح الخبراء عادة بالحد من استهلاك الصوديوم اليومي للحفاظ على توازن ضغط الدم وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة به.

5. الأطعمة المخمرة

تعد الأطعمة المخمرة مفيدة لصحة الأمعاء لاحتوائها على بكتيريا نافعة، إلا أن تناولها مع القهوة قد لا يكون مناسبًا للجميع. فكلاهما قد يزيد من حموضة المعدة، ما قد يؤدي إلى ظهور أعراض مثل الانتفاخ والغازات واضطرابات في الهضم، خاصة لدى الأشخاص الذين لم يعتادوا على إدخال هذه الأطعمة في نظامهم الغذائي.

وختاماً، لا يعني ذلك ضرورة التوقف عن شرب القهوة أو تناول هذه الأطعمة، لكن الاعتدال واختيار التوقيت المناسب قد يساعدان في تجنب أي آثار جانبية محتملة على الجهاز الهضمي وصحة الجسم بشكل عام.