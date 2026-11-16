مراهقون يستخدمون علاجاً للسرطان لزيادة طولهم والأطباء يحذرون

مع استمرار انتشار هوس "تحسين المظهر" (looksmaxxing)، يتلقى الآباء تحذيرات بشأن ظاهرة جديدة وخطيرة بدأت تكتسب رواجاً بين المراهقين وفقا لصحيفة مترو البريطانية. ووفقاً لتقارير حديثة، بدأ بعض الشباب - ومعظمهم من الذكور - في تعاطي عقار "إردافيتينيب" (erdafitinib) -وهو دواء مخصص لعلاج السرطان- اعتقاداً منهم أنه قد يساعدهم على زيادة طول قامتهم.

ويُعد هذا العقار، الذي يُشار إليه اختصاراً باسم "إردا" (erda)، موضوعاً شائعاً للنقاش في المجموعات الإلكترونية المخصصة لـ "القرصنة الحيوية" (biohacking) وتطوير الذات، حيث يصفه أحد المستخدمين بأنه "منقذ الطول".

وفي حديثه لمجلة "رولينج ستون" (Rolling Stone)، ذكر شاب يبلغ من العمر 17 عاماً أنه يستخدم هذا العقار منذ عامين، مشيرا بأنه عانى -خلال عامين من استخدامه المتقطع للعقار- من آثار جانبية شملت آلام المفاصل، ونزيف الأنف، وجفافاً شديداً في الجلد. كما ادعى مراهق آخر في العمر نفسه أن أظافر يديه تساقطت بعد شهرين فقط من بدء تعاطي "إردا" (وإن كان ذلك بالتزامن مع تناول مكملات أخرى لتعزيز النمو) .

و"إردافيتينيب" -المعروف تجارياً باسم "بالفيرسا" (Balversa)- هو دواء ينتمي إلى فئة "مثبطات إنزيم تيروسين كيناز" (TKI)، وهو مرخص في المملكة المتحدة لعلاج أنواع معينة من سرطانات المثانة والمسالك البولية.

وعلى الرغم من أن بعض الدراسات أشارت إلى أن العقار قد يسرع نمو العظام لدى الأطفال والمراهقين، إلا أن الأدلة العلمية على ذلك لا تزال محدودة. وكان صرح متحدث باسم شركة "جونسون آند جونسون" المصنعة للعقار قائلاً: "لم يُعتمد هذا العقار لزيادة الطول، كما لم تثبت سلامته أو فعاليته لهذا الغرض، ولا لأي استخدام آخر لدى الأطفال أو المراهقين".

ورغم ذلك، لا يزال العقار متاحاً للشراء عبر الإنترنت دون وصفة طبية؛ إذ تكتفي المواقع التي تبيعه بوضع إخلاء مسؤولية يشير إلى أنه "مخصص لأغراض البحث فقط" وليس للاستهلاك البشري.

وعقب انتشار هذه الممارسة، حذر عدد من الخبراء من استخدام عقار "إردافيتينيب" لأغراض غير معتمدة، وقال الدكتور دونالد غرانت، وهو طبيب عام ومستشار سريري أول للصحيفة "نصيحتي بسيطة: لا تتناولوا هذا العقار". ويضيف: "قد تكون آثاره الجانبية خطيرة؛ إذ تتراوح بين مشاكل في العين قد تؤدي إلى تلف دائم في الرؤية، وقرح مؤلمة في الفم، وإسهال، وجفاف وتقشر في الجلد، وتخلخل الأظافر أو سقوطها، وتساقط الشعر. كما عانى بعض الأطفال الذين عولجوا به من السرطان من مشاكل في العظام والمفاصل أيضاً". مضيفا أنه «لا يوجد دليل على أنه يزيد من طول المراهقين الأصحاء، وبمجرد انغلاق صفائح النمو في العظام قرب نهاية مرحلة البلوغ، لا يمكن لأي دواء أن يزيد من الطول.»

كما يشير الدكتور غرانت أيضاً إلى أن ما يُعرف بـ "تعظيم الطول" (heightmaxxing) "يضع ضغوطاً هائلة على الشباب ليبدوا بمظهر معين"، في حين أن "الطول يتحدد إلى حد كبير بالعوامل الوراثية، ولا توجد طرق مختصرة لتغييره".

ويضيف قائلاً: "ما يقلقني أكثر هو أن هذا التوجه قد تحول من مجرد نصائح غير ضارة إلى قيام الشباب بشراء أدوية مخصصة لعلاج السرطان عبر الإنترنت وتجربتها على أنفسهم".