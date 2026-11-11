اعتماد دواء يُوسّع خيارات علاج اعتلال الكلى المناعي

اعتمدت مؤسسة الإمارات للدواء استخداماً جديداً مشروطاً لدواء «ألتوميريس» (رافوليزوماب)، من إنتاج شركة «أسترازينيكا»، لخفض مستوى البروتين في البول لدى البالغين المصابين باعتلال الكلى الأولي بالجلوبيولين المناعي A، والمعرّضين لخطر تطور المرض، لتصبح الإمارات أول دولة في العالم تعتمد هذا الاستخدام.

وكان الدواء قد سُجّل في الدولة عام 2022 لعلاج مجموعة من الأمراض النادرة، بينما يوسّع الاعتماد الجديد الخيارات العلاجية المتاحة للمرضى المؤهلين، ضمن جهود المؤسسة لتسريع إتاحة أحدث العلاجات، وفق المعايير العالمية للجودة والسلامة والفاعلية.

ويعد اعتلال الكلى الأولي بالجلوبيولين المناعي A أحد أمراض الكلى المناعية، وينتج عن ترسّب البروتين المناعي داخل أنسجتها، ما قد يؤدي إلى التهابها وتراجع وظائفها تدريجياً، ويشكل ارتفاع مستوى البروتين في البول أحد المؤشرات المهمة المرتبطة بتقدم المرض، ما يبرز أهمية توفير خيارات علاجية تسهم في خفضه.

وقالت المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع تنظيم المنتجات الطبية في المؤسسة، الدكتورة رقية عقيل البستكي، إن الاعتماد يجسّد كفاءة الإطار التنظيمي للمؤسسة، القائم على التقييم العلمي الدقيق والموازنة بين مواكبة المستجدات الدوائية، واستيفاء متطلبات السلامة والجودة والفاعلية، وأضافت أنه يعكس حرص المؤسسة على تعزيز جاهزية القطاع الدوائي للتعامل مع التطورات العلمية والمستجدات العلاجية. من جانبه، أكد رئيس شركة «أسترازينيكا» لدول الخليج، سامح الفنجاري، أن الاعتماد يمثل خطوة مهمة لتوسيع الخيارات العلاجية، مشيراً إلى مواصلة التعاون مع الشركاء في الدولة لدعم إتاحة العلاج للمرضى المؤهلين.

وأكدت المؤسسة أهمية التشخيص المبكر والمتابعة المنتظمة لوظائف الكلى ومستويات البروتين في البول، والالتزام بالخطة العلاجية التي يحددها الطبيب المختص، بما يساعد على متابعة الحالة وإدارة المرض والحد من مضاعفاته المحتملة.