«طفح الكيل» من السياح السكارى.. مايوركا تستغيث

يقول أصحاب المطاعم والفنادق والملاهي الليلية في جزيرة مايوركا الإسبانية إنه لم يعد باستطاعتهم تحمل المصطافين السكارى الذين يزورون الجزيرة السياحية.

ويطالب مشغلو المنشآت المحلية الآن بفرض قواعد أكثر صرامة ضد السياح الذين يفرطون في الشراب، وأغلبهم يأتي من دول غرب أوروبا.

وتشتهر مايوركا بمياهها الدافئة وأماكن التنزه الساحلية والأحوال الجوية التي تساعد في تأمل النجوم.

وجاء في بيان صحافي صدر من أكبر روابط الأعمال في مايوركا أنه «طفح الكيل»، في «مناشدة عاجلة» للسلطات.

ويشوه كثيرون من السياح على نحو متزايد صورة بلايا دي بالما، على حد قول رابطة أصحاب الفنادق أيه.أتش.بي.بي. ورابطة الطهي سي.ايه.ايه.بي، ورابطة النوادي الليلية أيه.بي.أو.إن.إيه.

ويطالب أصحاب الأعمال المحليين في مايوركا بأن يتم دفع الغرامات المفروضة في الشوارع على الفور. ويحذر رواد الأعمال من أن الوضع قد يزداد سوءاً في المستقبل إذا لم توقف السلطات مشكلة الكحول قريباً.